Mediaworld assolutamente da urlo con un volantino connesso che promette all’utente la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti e di prezzi bassi, senza disdegnare i prodotti delle categorie merceologiche meno diffuse e richieste nel corso dei mesi.

Con la campagna promozionale del periodo, Mediaworld prova ad accorciare le distanze nei confronti di Unieuro, ritenuta indiscutibilmente la regina del mercato della rivendita di elettronica. Il suo volantino è attualmente disponibile in ogni punto vendita in Italia, ma anche online sul proprio sito ufficiale, con la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare la spedizione, che in genere ammonta a poco meno di 10 euro.

MediaWorld: il risparmio è per tutti gli utenti

Risparmiare con MediaWorld è molto semplice, anche se in un certo senso sarete costretti ad abbandonare il desiderio di mettere le mani sui top di gamma più importanti del momento, in quanto l’azienda ha deciso di focalizzarsi quasi interamente sulla fascia media della telefonia mobile.

Qui possiamo scovare occasioni applicate su TCL 20 SE, in vendita a 149 euro, Samsung Galaxy A20s, disponibile esattamente allo stesso identico prezzo, per poi salire verso Oppo Reno 4Z da 299 euro o Samsung Galaxy A32 da 279 euro.

Le offerte del volantino chiaramente non si fermano qui, per questo motivo non dovete fermarvi assolutamente al nostro articolo, ma proseguire con la visione delle pagine sottostanti.