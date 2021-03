Fino al 7 aprile 2021, Euronics ha deciso di attivare un nuovo volantino che potremmo definire più che interessante, in quanto ricco di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, o comunque del listino del periodo che stiamo effettivamente attraversando.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo di Euronics, non è disponibile su tutto il territorio nazionale, ma solamente presso determinati punti vendita. In particolare gli utenti potranno accedere agli stessi identici prezzi solo presso i negozi fisici di proprietà del socio euronics Dimo, ricordando comunque che parliamo di un volantino SottoCosto, con limitazioni importanti in merito alle scorte effettivamente distribuite.

Euronics: il volantino è assurdo

Il volantino Euronics è uno dei migliori perché in grado di spaziare dalla fascia alta, quindi con Xiaomi Mi 10T Pro 5G in vendita a 499 euro, o anche i più recenti Xiaomi Mi 11 a 899 euro o Apple iPhone 12 a 849 euro, ma buttando nel contempo un occhio anche verso la fascia intermedia.

In questo segmento il cliente avrà l’opportunità di mettere le mani su TCL 10 SE, proposto a 139 euro, passando anche per Xiaomi Redmi 9C a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 199 euro o Redmi Note 9 base a 169 euro, per finire con Motorola Moto E7 Plus a 119 euro o LG K22 a 99 euro,

La campagna promozionale la potete sfogliare aprendo le pagine che trovate direttamente nel nostro articolo, ricordando però le varie limitazioni discusse in precedenza sulla disponibilità sul territorio.