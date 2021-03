Venerdì 19 marzo il Consiglio dei ministri ha finalmente approvato un decreto legge che renderà effettivo il Decreto Sostegni già approvato a inizio anno dal Parlamento. Rimasto in standby a causa della disfatta dell’ex Governo Conte, questo provvedimento servirà a sostenere le imprese italiane afflitte dalla crisi economica dovuta al Covid-19.

Sono 32 i miliardi che saranno finanziati per affrontare questa situazione difficile che sta accompagnando molti contribuenti italiani. Nel Decreto Sostegni sono incluse anche misure a favore di chi è in debito con il Fisco. Oltre a quelle pensate per alleggerire anche la macchina dello Stato per la riscossione delle Cartelle Esattoriali. Ecco tutte le agevolazioni indicate nel documento.

Decreto Sostegni: ecco la guida per fare chiarezza su tutte le agevolazioni

Si è parlato molto del Decreto Sostegni in questi giorni e ora che finalmente è stato approvato, o meglio reso operativo, forse per alcuni ci sono ancora alcuni punti poco chiari. Ecco quali saranno le agevolazioni che, grazie a questo provvedimento, dovrebbero permettere un po’ di respiro a chi è in difficoltà economica.