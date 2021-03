TIM non ha fatto mancare il suo grande contributo agli italiani durante queste settimane scandite dall’emergenza Covid. Durante i due mesi netti del lockdown, il provider ha offerto importanti promozioni a tutti gli utenti, sia per quanto concerne la telefonia fissa sia per quanto concerne la telefonia mobile.

TIM, la tecnologia Fibra Ottica verso un upgrade per le velocità

Un’iniziativa di TIM è particolarmente ben vista dagli abbonati di telefonia fissa. Il provider, infatti, proprio durante le settimane di emergenza sanitaria ha lavorato per incrementare la velocità di connessione delle sue reti in Fibra Ottica. I tecnici sono intervenuti specie in quelle città in cui le performance non erano ancora ai massimi livelli.

In molti Comuni della nazione, TIM ha effettuato quindi un upgrade portato le reti da 100 Mbps a 200 Mbps. Il cambio di velocità avviene in maniera automatica. Gli utenti non dovranno fare quindi né richiesta né recuperare un nuovo modem.

Ovviamente, la scelta può essere definita strategica. Considerato che tanti italiani anche nel futuro prossimo saranno chiamati a lavorare in smart working o a seguire la cosiddetta didattica online, avere maggiori performance per le reti internet significa agevolare la propria attività quotidiana.

Per quanto concerne la telefonia fissa, anche in questo campo TIM ha delle sorprese per gli abbonati. Anche in questa fine di maggio, gli utenti potranno ricevere Giga no limits per navigare in internet. Con questa offerta, i clienti potranno cristallizzare almeno per trenta giorni le soglie della propria ricaricabile di riferimento per quanto concerne le connessioni di rete 4G.