Con il volantino Euronics SottoCosto, l’azienda vuole fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una serie di offerte speciali con prezzi decisamente più bassi del normale, e con sconti mirati su tantissimi smartphone di ultima generazione.

A prima vista la campagna promozionale appare essere decisamente interessante e ricca di occasioni, dall’altro lato della medaglia, purtroppo, nasconde qualche piccola “insidia”, ovvero la limitazione esclusiva ai soli punti vendita di proprietà del socio euronics Dimo, vincolo importante che impedisce a molti di noi di accedere ad esattamente gli stessi sconti o prezzi bassi in generale.

Euronics: il volantino con tutte le migliori offerte del mese

Appena presentati, ma già disponibili sul mercato, stiamo parlando degli ultimi Oppo Find della serie X3, in vendita rispettivamente a 1149 euro per quanto riguarda il Find X3 Pro, per scendere poi a 799 euro per il Find X3 Neo o 499 euro per il Find X3 Lite.

Non mancano chiaramente soluzioni legate anche ad altri brand, basti pensare a Samsung Galaxy A51 a 269 euro, Galaxy A12 a 149 euro, Motorola G9 Power a 179 euro, per salire poi verso Apple iPhone 12 a 899 euro, iPhone 11 a 699 euro, motorola Razr 5G a 999 euro, LG Wing a 999 euro, Xiaomi Mi 11 in vendita alla cifra base di 899 euro o Xiaomi Redmi Note 9/9S/9C con prezzi non superiori ai 199 euro.

