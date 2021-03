Sky guarda al futuro con prospettive di crescita sempre più rilevanti. La compagnia inglese, attiva da anni nella tv satellitare, da un anno a questa parte ha deciso di estendere il suo raggio d’azione. Dallo scorso giugno è attivo il nuovo brand Sky WiFi. La nuova media company garantisce agli abbonati la possibilità di attivare tariffe per la Fibra Ottica.

Sky, le due migliori offerte per chi sceglie la Fibra ottica

In linea con la strategia classica di Sky, le migliori offerte per la Fibra ottica sono dedicate a tutti quegli abbonati che nel corso degli anni hanno mantenuto costante la loro fedeltà. Gli iscritti alla piattaforma Extra potranno accedere a tariffe molto vantaggiose per la telefonia fissa.

Gli abbonati di Sky che hanno un piano attivo con la tv satellitare potranno ricevere un periodo gratuito per la Fibra ottica. I clienti da almeno un anno avranno diritto a tre mesi a costo zero. Per gli utenti che hanno un abbonamento attivo da almeno sei anni, invece, ci sono sei mesi a costo zero.

Se le migliori offerte per la Fibra ottica sono dedicate al pubblico dei già abbonati, non mancano le grandi iniziative per tutti coloro che attiveranno un nuovo piano di abbonamento. Ad esempio, Sky propone ora alcune vantaggiose offerte all inclusive che prevedono sia la componente telefonia sia quella della tv satellitare.

La promozione base di Sky prevede un prezzo mensile di 39,99 euro. Gli abbonati avranno piano accesso ai canali del pacchetto Intrattenimento e alla connessione internet senza limiti con velocità Fibra ottica.