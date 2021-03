I fan di tutto il monto sono in vibrante attesa per conoscere il futuro di Lucifer. Lo show distribuito dalla piattaforma di streaming Netflix è giunto al termine della quinta stagione e i fan sono in attesa della sesta. La trama della serie Tv si basa sul personaggio di Lucifer, signore dell’inferno, che annoiato dal mondo della dannazione decide di trasferirsi nella città degli angeli; qui aprirà un nightclub al nome “Lux”.

La storia della serie TV invece è piuttosto perigliosa; in un primo momento infatti Netflix aveva deciso di cancellare già la quinta stagione. Per fortuna dei fan la piattaforma streaming ha deciso di fare retromarcia e produrre la quinta stagione. Ecco dunque una buona notizia, con essa però ne arriva anche una cattiva.

Lucifer: lo show si avvia alla fine

Se per la notizia che Lucifer potrà fregiarsi di una sesta stagione i fan della serie TV possono sicuramente festeggiare, contemporaneamente arriva una notizia che non li rendere affatto contenti. La sesta stagione di Lucifer infatti sarà quasi certamente l’ultima della serie TV.

A tal proposito anche Tom Ellis, protagonista della ha detto la sua in merito alla possibilità di vedere la conclusione della storia. Ecco le sue parole rilasciate durante un’intervista a Collider: “Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, e ti lascio con dei grossi cliffhanger e la gente viene lasciata insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine“.