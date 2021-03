Una delle maggiori lamentele sui dispositivi OnePlus prima dello scorso anno era la mancanza di ricarica wireless. Tutto è cambiato, in un certo modo, con OnePlus 8 Pro quando la società ha finalmente introdotto le funzionalità di ricarica wireless. La società ha persino rilasciato il proprio caricabatterie wireless Warp Charge, che era piuttosto ingombrante, ma forniva comunque le velocità di ricarica wireless più elevate per l’8 Pro.

Mentre OnePlus 8 non supportava la funzionalitá, 8 Pro è stato in grado di essere ricaricato in modalità wireless a velocità fino a 30 W. OnePlus potrebbe migliorare la propria tecnologia con la sua prossima serie, OnePlus 9 Pro, poiché le voci suggeriscono che vedremo velocità fino a 50 W.

OnePlus 9 Pro: la velocitá di ricarica potrebbe arrivare a 50W

Altre voci hanno affermato che il 9 Pro vanterebbe velocità di ricarica di 45 W, ma queste nuove voci affermano che OnePlus sta spingendo i limiti fino a 50 W. Tuttavia, se hai intenzione di avere uno smartphone con capacità di ricarica più veloci, è importante avere un caricabatterie wireless da associare al device. Fortunatamente, sembra che OnePlus rilascerà anche un caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge aggiornato per fornire quelle velocità più elevate.

Non si fa menzione di quanto costerà questo caricabatterie wireless, né sappiamo quando ci sarà la disponibilità. Tuttavia, OnePlus 9 Pro si preannuncia come un dispositivo ricco di funzionalitá ed il suo rilascio é previsto per il 23 marzo. L’anno scorso, OnePlus 8 non includeva alcune interessanti funzionalitá, le quali erano limitate alla versione 8 Pro. Ora, non sappiamo come la societá si comporterá con la nuova serie.

Le voci affermano che vedremo funzionalità di ricarica wireless anche sulla versione standard, ma non sappiamo quali velocità saranno incluse. In ogni caso, non ci aspettiamo di vedere la stessa velocitá di ricarica wireless sulle due versioni della prossima serie di OnePlus 9.