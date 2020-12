I Samsung Galaxy S21 e i Samsung Galaxy Smart Tag non sono gli unici dispositivi in arrivo. A breve, il colosso procederà con il lancio di un nuovo caricabatteria con supporto alla ricarica da 30 W, che potrà essere acquistato a un costo più basso rispetto a quello previsto per il modello attualmente in vendita.

Samsung: nuovo caricabatteria da 30 W è in arrivo a gennaio!

Il nuovo caricabatteria Samsung da 30 W potrebbe essere presentato insieme ai nuovi top di gamma Galaxy S21 nel mese di gennaio, più precisamente il 14 gennaio 2021. Samsung potrebbe avere intenzione di lanciare il nuovo alimentatore a un costo più basso per porre rimedio alla decisione di eliminare l’accessorio dalla confezione dei suoi prossimi smartphone.

Dopo le critiche rivolte al colosso di Cupertino in occasione del lancio degli iPhone 12 privi, appunto, di accessori, sembra che Samsung abbia infatti intenzione di procedere in egual maniera rimuovendo caricabatteria e cuffie dalla confezione che conterrà i suoi Galaxy S21.

Il caricabatteria potrebbe non essere l’unico accessorio creato da Samsung e pronto ad essere lanciato. Nelle prossime settimane, il colosso potrebbe infatti sfoggiare delle nuove cover per i suoi Galaxy S21, tra le quali attirano l’attenzione quelle destinate al Samsung Galaxy S21 Ultra poiché distinte dalla presenza di uno spazio dedicato all’inserimento della S Pen. Lo stilo del colosso, infatti, potrà essere utilizzato sulla versione più sofisticata dei tre nuovi smartphone in arrivo, ma non sarà presente all’interno della sua confezione né sarà abbinato al dispositivo. Gli interessati dovranno quindi acquistarlo autonomamente.