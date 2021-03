Non bastava una pausa improvvisa durante la trasmissione dei nuovi episodi di Lucifer 5. Netflix ha da poco reso noto una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a diversi utenti abbonati. Anche Tom Ellis in lacrime si è detto addolorato per questa novità annunciata come un fulmine a ciel sereno. Lucifer 6 sarà l’ultima stagione, ma nessuno tra i fan e il cast riesce a farsene una ragione.

Forse perché Lucifer, questa particolare serie TV per trama e personaggi, aveva già visto la “morte in faccia”. Infatti proprio Fox aveva deciso di cancellare questa serie televisiva. Furono molti gli appelli di chi non avrebbe accettato un destino così triste per Lucifer. Tanti che proprio Netflix decise di salvargli la vita. Ma ora proprio chi l’ha strappata da una fine inesorabile ne è diventato il carnefice.

Addio Tom Ellis: Lucifer 6 sarà la fine della serie TV su Netflix

“Avevo qualcosa negli occhi. Onesto”. Sono queste le parole che Tom Ellis ha scritto in un tweet a seguito della lettura della sceneggiatura che decreterà la fine della lunga serie TV Lucifer. In pratica apprendere che sarà l’ultima volta che interpreterà il protagonista lo ha seriamente commosso facendolo scoppiare in lacrime.

Già nel 2018 Fox aveva deciso di toglierla dagli schermi senza una valida motivazione. Forse la trama sembrava ormai ridondante? Oppure sarebbero stati pochi i colpi di scena ammissibili in un sequel? Su questo non si hanno notizie. La cosa certa è che, non appena è trapelata la notizia, il pubblico di Lucifer avviò una campagna social con l’obbiettivo di sensibilizzare i vertici facendogli cambiare decisione. Al grido dell’hashtag #SaveLucifer la risposta di Netflix non ha tardato molto.

Quindi nuovo pubblico per la quarta stagione di Lucifer che ha debuttato su Netflix. Questo non solo ha beneficiato la serie TV di nuovi spettatori, ma anche la piattaforma di streaming di nuovi abbonati. E vissero tutti felici e contenti… Fino ad oggi però perché per ora il “The End” per Lucifer è già stato scritto.