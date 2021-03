Lucifer 5: in arrivo la seconda parte della stagione per ora bloccata

Dopo che Lucifer 5 era approdato su Netflix, purtroppo i fan hanno dovuto fare i conti con una brutta notizia. Una pausa ha bloccato l’uscita della seconda parte di questa stagione. Nonostante questa situazione, tutto tornerà alla normalità con tante novità. Ecco i nuovi personaggi e i titoli dei prossimi episodi.

Sono diverse le novità che caratterizzeranno la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Gli episodi in totale sono 16 della durata di circa 60 minuti. Ne mancano 8 all’appello che vi elenchiamo qui sotto insieme al titolo originale di ognuno.

Nono episodio 5×09 streaming : Family Dinner

: Family Dinner Decimo episodio 5×10 streaming : Bloody Celestial Karaoke Jam

: Bloody Celestial Karaoke Jam Undicesimo episodio 5×11 streaming : Resting Devil Face

: Resting Devil Face Dodicesimo episodio 5×12 streaming :Daniel Espinoza Naked and Afraid

:Daniel Espinoza Naked and Afraid Tredicesimo episodio 5×13 streaming : A Little Harmless Stalking

: A Little Harmless Stalking Quattordicesimo episodio 5×14 streaming : Nothing Lasts Forever

: Nothing Lasts Forever Quindicesimo episodio 5×15 streaming : Is This Really How It’s Going to End?!

: Is This Really How It’s Going to End?! Sedicesimo episodio 5×16 streaming: A Chance at a Happy Ending

Lucifer 5 ecco le novità nel cast della seconda parte

Partiamo subito dalla new entry, Dennis Haysbert che interpreterà il ruolo di Dio. Non mancheranno il protagonista Lucifer e suo gemello Michael. Ovviamente anche la detective Chloe Decker continuerà il suo ruolo importante nella trama lasciando sempre con il fiato sospeso il pubblico che attende una soluzione a questa esilarante relazione con Lucifer.

Non mancano anche altri nomi nel cast come Rachel Harris che interpreta la dottoressa Linda Martin e Trixie interpretato da Scarlett Estevez. Inoltre in Lucifer 5 ritroveremo Kevin Alejandro che è Dan Espinoza, DB Woodside ovvero Amenediel, Lesley-Ann Brandt che è Mazikeen e infine Aimee Garcia nonché Ella Lopez.

Quindi si spera che questa notizia in merito ai personaggi possa calmare la preoccupazione di molti fan che non sapevano come spiegarsi questa improvvisa interruzione di Lucifer 5. Ritorneranno tutti con un una new entry. Nessuno escluso. Quindi ancora un po’ di pazienza e breve tutto tornerà alla normalità. Almeno così si spera. Tuttavia niente si può fare sul fatto che Lucifer 6 sarà il finale di stagione.