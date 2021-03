Altissima tensione e un personaggio di eccezione: Bryan Cranston. È questo quello che ci offre una serie mozzafiato come Your Honor, che approda ufficialmente su SKY e vale la pena dargli più di uno sguardo distratto. Sicuramente conoscete Cranston per la sua straordinaria interpretazione in Breaking Bad con Walter White, ma ora la musica cambia.

Cranston in questa miniserie lo troviamo nel ruolo di un giudice, il quale ha come compito quello di scegliere tra la morte del figlio e la sua moralità. La sua bravura è stata premiata con la nomina ai Golden Globe 2021 come migliore attore. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Your Honor: ecco la trama della miniserie

Il giudice migliore di tutta New Orleans, Michael Desiato, è molto famoso per la sua integrità morale e rispetto della legge. Purtroppo, rimane vedovo un anno prima della narrazione dei fatti, a causa di una gang che uccide la moglie. Rimane con suo figlio Adam, il quale un anno dopo la morte della madre, si reca al cimitero per omaggiarla con dei fiori e una foto. Anche qui però accade una sventura: una gang rivale lo avvicina e lo mette automaticamente in fuga.

Durante questa fuga spericolata in automobile, cerca il suo inalatore, poiché soffre d’asma. Sul suo percorso incontra un motociclista, e lo investe in pieno. Non si ferma per soccorrerlo né chiama i soccorsi, semplicemente fugge. Ovviamente, racconta tutto al padre, il quale lo spinge a costituirsi. Tutto cambia però nel momento in cui Desiato viene a sapere che il motociclista era in realtà Rocco Baxter, figlio di un potente boss di New Orleans.

Questo spinge il giudice a fare una scelta: la vita del figlio nascondendo il misfatto, o la sua morte. In carcere lo ucciderebbero di sicuro e dunque fa di tutto per proteggerlo, servendosi anche dell’aiuto di una persona fidata.

Your Honor: dove guardarla

La miniserie è di 10 puntate ed è visibile su SKY Atlantic, e lo sarà fino al 24 marzo. Ogni mercoledì sera l’appuntamento con la serie per cinque settimane, con due episodi a sera. Oppure, anche On Demand e in streaming su Now TV.