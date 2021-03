Nel corso degli ultimi anni WhatsApp ha ricevuto molteplici aggiornamenti che, di fatto, hanno introdotto alcune funzionalità davvero interessanti e migliorato sensibilmente la stabilità e la sicurezza del sistema. Il client di messaggistica, non a caso, risulta essere in assoluto il più utilizzato al mondo con ben 5 miliardi di download su tutti i principali store di applicazioni. Ciononostante, però, sono davvero pochi gli utenti che conoscono ogni minimo dettaglio dell’App, come ad esempio tutte quelle funzionalità interessanti ma un po’ più nascoste. Al fine colmare questa lacuna, ecco di seguito illustrati i principali trucchi che forse non conoscevi.

WhatsApp: ecco 3 nuovi trucchi da non perdere

1 – Scorciatoie per le chat

Oltre al classico scambio di messaggi con amici e parenti, nella maggior parte dei casi ci capita spesso di eseguire alcune operazioni diverse all’interno di una conversazione, come svuotare, archiviare oppure silenziare specifiche chat. Per poter completare velocemente queste operazioni, non bisogna necessariamente accedere alla conversazione ma, di fatto, è possibile utilizzare le scorciatoie fornite. Per accedere alle scorciatoie basterà scorrere verso destra o verso sinistra su una specifica chat.

2 – Inviare lo stesso messaggio a più persone

Mandare un messaggio di auguri oppure un immagine del buongiorno è un’operazione molto semplice ma spesso, ripeterla per ogni chat, risulta essere molto scocciante. A tal proposito, dunque, negli ultimi anni WhatsApp ha introdotto le liste Broadcast. Attraverso queste ultime è infatti possibile mandare lo stesso messaggio a più persone con un semplice invio, e quindi senza dover fare copia e incolla in ogni chat. Per accedere a questa funzionalità basterà scorrere verso il basso nella home page dell’applicazione.

3 – Impostare le chat più importanti

A volte, fra i vari messaggi di gruppi e amici, capita di perdere di vista alcune conversazioni estremamente importanti. Per evitare tale problema, di recente WhatsApp ha introdotto la possibilità di “fissare in alto” delle specifiche conversazioni. Per far ciò basterà effettuare un tap prolungato sulla chat desiderata e, successivamente, cliccare sul tasto “Fissa in Alto”.