HMD Global ha annunciato di avere in programma un evento di lancio l’8 aprile, e molti addetti ai lavori pensano che si tratti della presentazione dei nuovi smartphone Nokia di quest’anno.

Nell’immagine ufficiale, l’unico indizio oltre alla data è rappresentato dal misterioso hashtag #LoveTrustKeep. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questo evento.

Nokia ha annunciato la data del prossimo evento, si terrà l’8 aprile 2021

Con l’hashtag #LoveTrustKeep, HMD Global ha annunciato la data di un nuovo evento attraverso cui, molto probabilmente, svelerà nuovi dispositivi Nokia. L’appuntamento è stato fissato per l’8 aprile, alle ore 15 del fuso orario “Greenwich Mean Time” (GMT) che corrisponde alle 16 dell’ora italiana.

I dispositivi che potrebbero essere al centro di questa presentazione sono Nokia 7.3 e Nokia 6.3, oltre al possibile debutto del primo smartphone dedicato al gaming Nokia G10. Come al solito HMD Global non ha diffuso alcun dettaglio circa l’oggetto dell’evento; ha solamente pubblicato sul sito di Nokia, nella sezione Telefoni, l’immagine che vi proponiamo qui sotto ritraente un uomo attratto dalla luce filtrante dal “tetto” di un fitto bosco.

Sempre secondo voci non confermate, il 2021 potrebbe vedere pure il lancio su scala globale di nuovi dispositivi della serie X già adottata da HMD Global per alcuni dispositivi esclusivi per il mercato cinese (vedi Nokia X71 e Nokia X7). Tutto ciò, si dice, per rinnovare la nomenclatura degli smartphone Nokia e abbandonare quella dei numeri con il punto. Per scoprirlo, non ci resta che attendere ancora poco meno di un mese.