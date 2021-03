Poiché l’ora legale è iniziata questa mattina negli Stati Uniti e in Canada, alcuni smartphone Google Pixel non si sono aggiornati e hanno superato l’ora prescritta. Fortunatamente, un rapido riavvio risolve il bug di Pixel DST di Google.

Ci sono diversi rapporti questa mattina da proprietari di Google Pixel di tutte le generazioni; sembra che gli smartphone in questioni non ‘saltino’ dalle 2 del mattino alle 3 del mattino. Per alcuni, questo problema ha attivato la funzione “Orologio di casa automatico” dell’app Google Clock in cui quando sei “in viaggio in un’area in cui l’ora è diverso “viene aggiunto un” orologio per la casa “. L’ora corretta appariva per quegli utenti nell’app Orologio, ma non per il sistema.

Google Pixel: il bug si risolve se si riavvia il dispositivo

Gli smartphone Pixel di Google storicamente non hanno riscontrato alcun problema con l’ora legale. I problemi in questione si verificano se l’utente utilizza l’impostazione predefinita “ora fornita dalla rete”e “fuso orario” che si trova in Impostazioni> Sistema> Data e ora. La soluzione è fortunatamente un semplice riavvio del dispositivo Pixel, ma il problema è stato comunque un inconveniente per alcuni.

Nest Hub e altri proprietari di Assistant Smart Display non hanno riscontrato un problema del genere oggi e Google ha pubblicato un divertente post sui social al riguardo. Questo non sembra essere un problema universale, poiché non tutti i dispositivi negli Stati Uniti sono stati interessati. Tuttavia, nelle ultime ore, è stato registrato un numero sorprendentemente elevato di segnalazioni. Gli utenti che si affidano al proprio Pixel per l’orario hanno avuto problemi con il cambio dell’ora legale.