L’operatore virtuale CoopVoce si conferma uno degli operatori telefonici virtuali maggiormente attivi nel mercato italiano, lanciando una nuova gamma di offerte denominate Evo.

Tutte sono caratterizzate dalla presenza in bundle di minuti illimitati di chiamate. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.

CoopVoce lancia delle nuove offerte della gamma Evo, partono da meno di 5 euro al mese

Partiamo subito dalla Evo Voce & SMS che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri e 100 MB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.50 euro al mese. Il contributo di attivazione è nullo per tutti i nuovi clienti, i già clienti invece dovranno pagare una quota di 9 euro. Il costo di acquisto della nuova SIM è pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso per i nuovi clienti.

Passiamo alla Evo 10 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri e 10 GB di traffico internet alla massima velocità del 4G al prezzo di 5.90 euro al mese. Il contributo di attivazione è nullo per i nuovi clienti, mentre per i già clienti è pari a 9 euro. Anche in questo caso la SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Continuiamo con la Evo 50 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri e ben 50 GB di traffico internet alla velocità del 4G a 9.50 euro al mese. Il contributo di attivazione, come le offerte precedenti è di 0 euro per tutti i nuovi clienti e 9 euro per i già clienti. Il costo della SIM è pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso per i nuovi clienti. Inoltre, per chi attiverà una delle offerte Evo 10 o Evo 50 online potrà approfittare della promozione che prevede la spedizione della SIM a domicilio gratuitamente. Per maggiori dettagli sulle offerte appena descritte e la loro attivazione vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale CoopVoce.