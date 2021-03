Da più di dieci anni ormai The Walking Dead riesce a portare il genere horror nel piccolo schermo. La serie TV in Italia è distribuita da FOX, canale satellitare visibile grazie all’abbonamento Sky. La storia della serie si districa a partire dall’inizio di una apocalisse zombie che mette in ginocchio l’intero pianta e la società. I superstiti a questa catastrofe dovranno riuscire a sopravvivere in un mondo in cui oltre agli zombie dovranno guardarsi le spalle anche dagli altri sopravvissuti.

Grande merito di The Walking Dead è quello di aver riportato in alto il genere horror, un filone spesso ridicolizzato nel tempo. Adesso però, a più di dieci anni dall’uscita della prima puntata sembra proprio che la serie TV sia giunta alla fine della sua storia.

The Walking Dead: sta per giungere la fine dello show

Nel nostro paese la serie TV ha appena visto la messa in onda della decima stagione, tuttavia tutti i fan sono inevitabilmente già proiettati alla prossima. Dalle informazioni che giungono dagli USA l’ultima stagione vedrà i superstiti avere a che fare con il cosiddetto “Commonwealth” un gruppo che sta cercando di ricreare la società umana.

A parlare dell’ultima stagione dello show anche Angela Kang, showrunner proprio di The Walking Dead; ecco le sue dichairazioni a a proposito dell’ultima stagione : “C’è una grande storia da raccontare. Ci sono diversi personaggi che incereremo all’interno di quel gruppo, ma inizieremo a farci un’idea di loro attraverso la prospettiva dei nostri personaggi. Ma ci sono così tante storie in arrivo nella stagione 11“.