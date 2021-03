Da Esselunga gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone ad un prezzo praticamente mai visto prima, quasi “illegale”; fino al 17 marzo in tutti i punti vendita si spenderanno solamente 99 euro per un terminale dall’ottimo risparmio e dalla qualità in linea con le aspettative.

Il volantino non presenta limitazioni particolarmente importanti, l’unica cosa da sapere riguarda la necessità di recarsi fisicamente in negozio, data l’impossibilità di godere degli sconti online, entro la data prefissata. Le scorte purtroppo appaiono essere decisamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto, sebbene la campagna sia valida fino al 17 marzo.

Esselunga: quale è lo smartphone da acquistare

Esselunga sa come convincere i consumatori a recarsi in negozio, nell’offerta tech del periodo ha deciso di includere lo Xiaomi Redmi 9AT, uno smartphone che in termini prestazionali appartiene sicuramente alla fascia bassa, ma che commercializzato a soli 99 euro acquisisce un valore completamente differente.

La scheda tecnica è rappresentata magistralmente da un display IPS LCD da 6.53 pollici, affiancato da una batteria decisamente capiente, i 5000mAh sono davvero tantissimi e possono renderlo a tutti gli effetti un battery phone da acquistare se si vuole passare pochissimo tempo tramite una presa a muro. Dall’altro lato della medaglia troviamo comunque un processore con soli 2GB di RAM ed una fotocamera da 13 megapixel tutt’altro che performante.

Il volantino esselunga può essere sfogliato sul sito ufficiale, prima di decidere se recarsi in negozio per completare gli acquisti.