Unieuro: occasioni shock in un volantino con tantissimi sconti

Unieuro ha in serbo per gli utenti un volantino davvero incredibile, tutti i prezzi raccolti nelle pagine che potrete trovare nell’articolo sono attivi fino al 14 marzo 2021, per acquisti effettuati sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda.

Gli utenti che si appoggeranno all’e-commerce di Unieuro, avranno anche la fortuna di poter accedere ad una spedizione gratuita presso il proprio domicilio, però solo nel momento in cui la spesa supererà la cifra limite dei 49 euro. Nel caso in cui, inoltre, si fosse interessati ad una rateizzazione, segnaliamo la presenza del Tasso Zero per coloro che andranno ad effettuare un ordine superiore ai 199 euro (senza vincoli sulle categorie merceologiche).

Unieuro: le occasioni continuano a stupire

Le offerte racchiuse all’interno del volantino Unieuro sono tra le migliori del periodo corrente, possono permettere un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato dagli utenti, a partire dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone che ha attirato l’attenzione dei consumatori, portando con sè le stesse identiche caratteristiche tecniche del Galaxy S20, ma celando alle proprie spalle il processore Qualcomm Snapdragon 865, tutto ad un prezzo finale di 599 euro.

Coloro che invece non vorranno spendere più di 399 euro, possono comunque avvicinarsi a Oppo Find X2 Lite o Xiaomi Mi 10T, una coppia di smartphone veramente economici per la qualità generale offerta. Tutti gli altri sconti batticuore lanciati da Unieuro possono essere scoperti nelle pagine sottostanti.