The 100: le notizie sull'ottava stagione non sono affatto positive

The 100 mancherà a tutti. Ebbene sì, la serie televisiva svanirà per sempre nel vuoto cosmico dopo 7 lunghe e avvincenti stagioni. Ciò fa capire ovviamente che dell’ottava season non ne vedremo l’ombra. Ad ogni modo non vi scoraggiate, perché per ogni notizia negativa ve ne è sempre una positiva. Scopriamo tutti i dettagli sulla serie tv presente su Netflix.

The 100: non è detta l’ultima parola, ecco la verità sul ritorno della serie Dalle notizie emerse durante un’intervista, Jason Rothenberg (il creatore) e Deadline, avevano pianificato di terminare la serie The 100 dopo la settima stagione già nel corso degli anni di produzione e in particolare dopo la quinta season. “L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale.” ha dichiarato l’uomo. Come dicevamo, nonostante non vi sarà alcun modo di vedere l’ottava stagione di The 100, sarà comunque possibile assistere ad un prequel. L’indizio arriva dall’episodio 8 dell’ultima stagione intitolato “Anaconda”. Sembra infatti che questo sia servito da flashback, ma anche come pilot di un nuovo prequel che potrebbe arrivare presto su CW, HBO Max o Netflix. Anche Rothenberg si è mostrato speranzoso per questa eventuale produzione, ma sta attendendo l’arrivo di qualche major. Avete voglia di iniziare la serie tv The 100 dalla prima stagione? Noi di Tecnoandroid vi lanciamo uno spoilerone. Ad un personaggio chiamato Lexa accadrà qualcosa di triste, e sarà molto doloroso. Detto questo buona visione e tornate a trovarci per gli aggiornamenti. Niente spoiler inaspettati la prossima volta!