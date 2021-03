Telegram abbatte WhatsApp con alcune funzioni esclusive

Che Telegram sia una delle piattaforme migliori in merito alla messaggistica istantanea non c’era di certo alcun dubbio. Nessuno però credeva che in soli due mesi il colosso russo avrebbe potuto portare via oltre 100 milioni di utenti a WhatsApp.

L’annuncio del nuovo aggiornamento in merito alla privacy dell’app di Zuckerberg ha fatto sì che ci fosse un grande esodo. A beneficiarne è stata dunque proprio Telegram che nel solo mese di gennaio ha visto arrivare 65 milioni di nuovi utenti. Questi inoltre parlano già delle funzioni, come ad esempio l’autodistruzione dei messaggi e la presenza dei canali.

Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale, il quale include al suo interno tante offerte Amazon. Clicca qui per entrare.

Telegram: ecco le migliori opportunità secondo il Play Store di Google