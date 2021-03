Telegram: cosa sono i canali, la killer feature che batte WhatsApp

Non ci sono dubbi in merito alla questione che vede Telegram in netta crescita. La nota app di messaggistica in realtà era già molto diffusa nel mondo ma negli ultimi mesi l’impennata è stata clamorosa. Oltre 100 milioni di nuovi utenti nei soli primi 2 mesi del 2021 hanno implementato la fama della piattaforma, la quale ora viene apprezzata da tutti.

Alcune funzioni hanno rubato la scena a WhatsApp, come ad esempio l'opportunità di avere chat segrete e messaggi che si autodistruggono. Esistono però anche i canali Telegram, i quali sono la main feature dell'app.

Telegram: le principali funzionalità e caratteristiche descritte dal Play Store di Google