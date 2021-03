Da ormai qualche tempo si susseguono notizie di un numero sempre maggiore di operatori telefonici che decidono di effettuare modifiche unilaterali ai contratti dei propri utenti. Va detto, a onor del vero, che non tutte le compagnie sia tanno dedicando a questa pratica; un esempio in tal senso potrebbe essere Iliad. La compagnia virtuale di origini francesi ha infatti fatto della trasparenza con il cliente il proprio marchio di fabbrica. Purtroppo però non tutti gli operatori telefonici mantengono questa medesima linea; ecco dunque gli operatori che effettueranno delle rimodulazioni nel mese di marzo.

Operatori telefonici: ecco quali si preparano alle rimodulazioni

Se a febbraio si era molto parlato delle rimodulazioni di Tim e altri operatori telefonici questa volta tocca a WindTre. A subire dei cambiamenti saranno le promozioni della linea Go. Per dare un’idea delle variazioni facciamo riferimento alla promozioni Go 50 Top+; questa offerta verrà modificata in Super 70, che avrà a disposizione 20 Giga in più dietro ad un aumento di 2 euro sulla tariffa.

Di seguito il testo del messaggio con cui i clienti di WindTre sono stati avvisati dall’operatore telefonico: “Modifiche contratto: dal 29 Marzo 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min illimitati, 200 SMS, 70 GB al costo di 7,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1 GB aggiuntivo a 0,99 euro al giorno. Per maggiori informazioni sull’offerta clicca su windtre.it/super-Ip. Diritto di recesso entro il 27/3 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso“.