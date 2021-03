Il volantino MediaWorld, che per la cronaca verrà disattivato nel corso della giornata di domani, integra al proprio interno una miriade di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, tutti atti a favorire l’acquisto dei prodotti di tecnologia di ultima generazione.

Risparmiare è davvero semplice, poiché è possibile accedere agli sconti sia nei punti vendita in Italia, che collegandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, dal quale però sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (in genere non superano i 10 euro). La campagna promozionale aderisce ad un’ottima iniziativa di GirlTech, pensata per ridurre il più possibile il gender gap; gli utenti che sceglieranno di acquistare un prodotto contrassegnato dall’offerta pink, avranno la possibilità di accedere gratis per 4 mesi ad una piattaforma di corsi online, mirati per il pubblico femminile di età compresa tra i 7 ed i 18 anni.

MediaWorld: grandiose offerte per tutti i gusti

Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è l’Apple iPhone 11 con 128GB di memoria interna, uno smartphone non più recentissimo, ma ancora in grado di soddisfare gli utenti per la sua grandissima capacità di fornire prestazioni al top, dietro il pagamento di una quota che si aggira attorno ai 699 euro.

Non mancano ovviamente anche riferimenti ai prodotti con sistema operativo Android, quali possono essere legati a Oppo Reno 4, Oppo A73, i vari Xiaomi Redmi Note 9T o Xiaomi Mi 10T Lite, tutti però in vendita ad un prezzo che non supererà mai i 399 euro.