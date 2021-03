Ming-Chi Kuo continua a offrire informazioni sui prossimi iPhone in arrivo. Dopo le numerose rivelazioni riguardanti i dispositivi dedicati alla realtà virtuale e alla realtà aumentata che Apple potrebbe presentare nel corso dei prossimi anni, ritenendo possibile addirittura il lancio di lenti a contatto per la realtà mista nel 2030, l’analista fa un passo indietro concentrandosi nuovamente su quanto previsto per il 2021 e quindi su una delle presunte caratteristiche dei quattro iPhone 13 in arrivo entro l’autunno.

iPhone 13 con batterie più grandi: ecco quanto affermato da Kuo!

Secondo Kuo a subire delle modifiche saranno anche le batterie dei prossimi iPhone 13. Il colosso di Cupertino opterà quindi per delle batterie più grandi su tutti i modelli previsti proponendo dei dispositivi con una maggiore autonomia e leggermente più pesanti rispetto all’ultima generazione. Dunque, oltre al design, il comparto fotografico e il display anche la batteria sarà aggiornata.

Entro l’autunno Apple potrebbe così rilasciare quattro nuovi iPhone, compresa la versione “mini”, il cui nome è ancora in dubbio. Il colosso potrebbe infatti non chiamare i suoi dispositivi iPhone 13 bensì iPhone 12S. Il motivo appare legato all’impatto che un numero come il 13 potrebbe avere sul pubblico americano ma a riguardo non vi sono ancora particolari informazioni e la scelta di Apple resta sconosciuta.

Sembra certa, invece, la presenza di un nuovo modello di iPhone 13 con 1 TB di spazio di archiviazione così come la notevole riduzione delle dimensioni del notch dei nuovi dispositivi che, entro il 2022 potrebbero apparire del tutto privi della tacca poco gradita agli utenti.