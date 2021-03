Ultimamente ho. mobile è stata sulla bocca di tutti, l’azienda di telefonia virtuale di casa Vodafone, ha infatti subito un hackeraggio poco più di un mese e mezzo fa che ha portato alla diffusione dei dati anagrafici e dei codici seriali delle SIM di alcuni dei propri clienti, un sinistro che ha conseguentemente obbligato l’operatore viola a intervenire per evitare ulteriori problemi.

Ora che però il peggio è passato, l’azienda di telefonia ha ovviamente intenzione di tornare alla rivalsa, arrivando con forza sul mercato con le proprie offerte per i clienti, soprattutto dopo che, la maggior parte di questi, ha abbandonato l’operatore in favore di altre soluzioni vista la paura dopo l’hackeraggio.

Proprio per questa ragione, ho. mobile ha deciso di iniziare alla grande, ha infatti cominciato a distribuire giga illimitati ad alcuni clienti, vediamo i dettagli.

SMS di avviso

Ho. mobile ha deciso di regalare ad alcuni fortunati clienti una fornitura completamente illimitata di giga di internet, per la precisione, i dati illimitati saranno attivi dall’8 Marzo fino all’1 Maggio, si attiveranno in modo completamente automatico e non richiederanno nessun’azione da parte dell’utente ne tantomeno credito, un regalo a dir poco incredibile quanto inaspettato, ecco l’SMS di avviso per i clienti:

“Ci sono cose che finiscono. E poi ci sono i tuoi Giga. Dall’ 8 marzo fino al 1 maggio, ti regaliamo Giga illimitati. Consumerai la batteria, non i tuoi Giga 🙂 Non devi fare nulla, si attiveranno su questo numero e si disattiveranno in automatico. Per tutti i dettagli vai su ho-mobile.it/gigaillimitati”