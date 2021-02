Uno dei beni più importanti a disposizione degli utenti è senza ombra di dubbio il conto corrente, esso infatti, risulta ormai indispensabile a tutti coloro che intendono intraprendere un qualche tipo di attività che preveda lo spostamento di somme di denaro, oltre che utilissimo al deposito del denaro sia per proteggerlo dai semplici furti di ufficio, sia per accumulare qualche risparmio da usare poi in un secondo momento.

Ovviamente nella centralità di tutto ciò, abbiamo il denaro, anche somme considerevoli, cosa che ha reso nel tempo il conto corrente l’oggetto dei desideri dei truffatori e degli hacker, i quali, non potendo attaccare direttamente i server bancari, protetti da chilometri di firewall e altre protezioni di svariato genere, hanno deciso di cambiare target, puntando direttamente agli utenti e alle loro credenziali, decisamente più sguarnite.

SMS ruba conto corrente

Ultimamente nella community sta circolando un SMS che avvisa gli utenti del possibile blocco del loro conto corrente Intesa Sanpaolo, invitandoli a intervenire per sbloccare il tutto il prima possibile, suggerendo di cliccare su un link per procedere con quanto consigliato.

Inutile stare a dire però, che si tratta di un SMS truffaldino e fasullo, infatti, se doveste cliccare sul link presente in basso, esso vi rimanderà su una falsa area clienti creata appositamente per il phishing, all’interno della quale le vostre credenziali verranno rubate e usate per svuotarvi il conto corrente, cosa che ovviamente nessuno desidera.

Il consiglio è molto semplice, ignorate il messaggio e cestinatelo, dal momento che le banche non usano mai gli SMS come canale di comunicazione.