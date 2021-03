Google Chrome, come del resto molti altri browser, occulta una serie di funzioni segrete portate allo scoperto dagli utenti nel corso dell’esperienza di navigazione. dal 2008 – anno di primo rilascio dell’applicazione – il team di BigG ha lavorato molto per proporre un sistema di navigazione integrato e moderno. Oggi miliardi di utenti lo usano, spesso senza avere la consapevolezza di alcune sue potenzialità celate che tratteremo in questo post. Sveliamo l’arcano.

Google Chrome: puoi fare molto di più con questo straordinario browser

Conoscevi la modalità ospite? Si tratta di una sorta di modalità incognito che consente di lasciare in mano il nostro PC ad un ospite senza il dubbio che questi possa spulciare nella nostra cronologia personale. Per attivarla basta cliccare sull’icona dell’avatar del nostro account e fare click sull’apposito pulsante Ospite.

Un’altra opzione legata alla personalizzazione è quella dei Temi Google Chrome che consentono di ottenere un diverso aspetto degli elementi tramite la manipolazione delle Impostazioni. Digitando, infatti, chrome://settings/ nella barra degli indirizzi si può accedere alla sezione Aspetto e da qui ai Temi.

Con Chrome possiamo trasmettere lo schermo in modo facile e veloce. Si può trasmettere attraverso Fire Stick o Chromecast su televisore cliccando l’apposita voce Trasmetti presente nel menu. Selezioniamo il device di destinazione ed il gioco è fatto.

Facoltà di Chrome è anche quella di riprodurre audio e video direttamente dalla finestra del browser. Un Drag & Drop è risolutivo sebbene non si offra il supporto per ogni codec disponibile.

Per finire c’è una comoda funzione per conversioni matematiche e previsioni meteo. Basta digitare, ad esempio, 100+250-50 per ottenere un risultato. Lo stesso dicasi per le previsioni meteorologiche desumibili scrivendo meteo “Citta X”. Comodo e veloce, non vi pare?