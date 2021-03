WindTre vuole essere grande protagonista nella stagione primaverile. Il gestore arancione ha lanciato già una serie di iniziative molto vantaggiose in queste ultime settimane, specialmente per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altra rete. Una delle migliori iniziative di WindTre per i nuovi abbonati è senza dubbio la tariffa Star+.

WindTre alla sfida contro Iliad: ecco la tariffa speciale da 100 Giga

I clienti che attivano la promozione WindTre Star+ avranno a loro disposizione un pacchetto composto da 100 Giga per la connessione internet con la presenza di SMS da inviare a tutti e con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 7,99 euro. Gli abbonati dovranno aggiungere soltanto un costo una tantum per la prima attivazione pari a 10 euro.

Questa promozione di WindTre si rivolge ad un pubblico specifico. Gli utenti che potranno accedere alla tariffa Star+ sono quelli che effettueranno la portabilità del numero da altro operatore. Non è attualmente possibile attivare online questa particolare iniziativa. Gli abbonati dovranno rivolgersi necessariamente in uno degli store di WindTre sul territorio nazionale.

La Star+ è la risposta dell’operatore arancione agli altri gestori ed alle loro ricaricabili low cost. Oltre alla storica rivalità contro TIM e contro Vodafone, WindTre attraverso questa particolare iniziativa vuole colpire Iliad e la sua nuova tariffa Flash 100. Rispetto alla principale iniziativa del gestore francese, l’offerta di WindTre prevede un costo di rinnovo minore (7,99 euro contro 9,99 euro) al netto di un medesimo pacchetto di consumi.