Nel corso delle ultime ore un nuovo device low-cost del noto produttore sudcoreano Samsung è stato presentato ufficialmente per il mercato indiano. Si tratta del nuovo Samsung Galaxy M12, un device che dispone di un design piuttosto classico e con un prezzo di vendita di circa 125 euro al cambio attuale.

Ufficiale in India il nuovo low-cost Samsung Galaxy M12

In India è stato quindi presentato un nuovo dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato del produttore Samsung. Come già accennato, il Samsung Galaxy M12 dispone di un design già collaudato. La parte frontale è infatti occupata da un ampio Infinity-V Display con un notch a goccia a forma di V. Si tratta di uno schermo con tecnologia IPS LCD in risoluzione soltanto HD+ ma che può contare su un elevato refresh rate pari a 90Hz.

La parte posteriore ospita una zona quadrata in alto sul lato sinistro in cui sono collocati quattro sensori fotografici con un piccolo flashLED. Abbiamo, nello specifico, un sensore principale da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel, un sensore di profondità da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è invece da 8 megapixel. Dal punto di vista prestazionale, sotto al cofano è presente il SoC Exynos 850 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1. Il software è Android 11 con la One UI 3.1, mentre la batteria ha una capienza di 6000 mAh con ricarica rapida da 15W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M12 sarà disponibile all’acquisto in India nelle colorazioni Black, Blue e White ad un prezzo di partenza di circa 125 euro al cambio attuale.