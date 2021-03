Il colosso sudcoreano Samsung ha rivelato da pochi giorni che la prossima settimana terrà un evento di presentazione Unpacked per annunciare i suoi nuovi smartphone della serie Galaxy A. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore è stato pubblicato in rete addirittura un video unboxing del prossimo Samsung Galaxy A52 5G.

Ecco il video unboxing del prossimo Samsung Galaxy A52 5G

Mancano ormai pochissimi giorni alla sua presentazione, eppure in queste ore il prossimo smartphone medio di gamma del colosso sudcoreano Samsung è stato avvistato in un primo video unboxing. Quest’ultimo, in particolare, è stato pubblicato su YouTube dallo youtuber Moboaesthetics.

Dal video pubblicato dallo youtuber possiamo dare uno sguardo alla confezione di vendita del dispositivo. A gran sorpresa, all’interno di quest’ultima è presente una cover trasparente presumibilmente in silicone. Oltre a questo, sono presenti un caricatore da 25W di ricarica, un cavo USB A – USB Type C e la spilla per estrarre il carrellino per la scheda sim e per l’espansione di memoria.

Il video ci ha inoltre confermato il design e alcune specifiche tecniche. Samsung Galaxy A52 5G avrà dunque un Infinity-O Display con tecnologia superAMOLED, con un refresh rate pari a 120Hz e con un sensore biometrico integrato al suo interno. Il processore sotto alla scocca è lo Snapdragon 750G, mentre il sistema operativo è Android 11 con l’interfaccia utente di Samsung, la One UI in versione 3.1. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore fotografico principale da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e, come ultima chicca, non mancherà la certificazione IP67.