Durante quest’anno l’operatore francese Iliad dovrebbe entrare anche nel mercato della rete fissa in Italia, dopo essere sbarcato come quarto operatore di rete mobile italiano nel 2018.

Nelle ultime ore sono arrivati ulteriori segnali che fanno pensare che il lancio della Fibra Iliad non sia troppo lontano. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad entra a far parte della lista degli operatori di rete fissa

Secondo fonti verificate, infatti, per alcuni operatori di rete fissa Iliad Italia è già presente nella lista degli operatori da cui è possibile richiedere la portabilità del numero di casa. Ovviamente questo non significa che il lancio della rete fissa di Iliad in Italia sia imminente, ma è una conferma che l’operatore sta lavorando per arrivare sul mercato rispettando la scadenza dell’estate.

Avvenimenti simili si sono visti ad esempio prima dell’arrivo di nuovi operatori di rete mobile o in caso di cambio di piattaforma tecnologia, che prima di ciò sono stati inseriti dagli altri operatori già attivi nelle liste dei provider da cui era possibile effettuare la portabilità o la lista Operator Attack dedicata ad una determinata offerta.

