Arrivano una serie di importanti novità per gli utenti di Iliad. La compagnia francese nel corso di queste ultime settimane sta lavorando per aumentare i servizi a disposizione degli utenti: ad esempio, nel corso di questi primi mesi dell’anno alcuni abbonati già potranno utilizzare le prime reti 5G. La vera novità di Iliad però è scritta nel futuro con la disponibilità delle prime tariffe per la telefonia fissa. P

Iliad guarda al mese di Giugno per le prime offerte Fibra ottica

Dopo i tanti rumors e le numerose indiscrezioni, finalmente il provider francese ha confermato tutto. Iliad proporrà a breve le prime tariffe per la Fibra Ottica ai suoi clienti. Le caratteristiche delle offerte saranno le stesse, con costi da ribasso e soglie di consumo molto elevate.

Già durante i precedenti mesi, Iliad ha preparato il campo per il suo esordio ufficiale nel settore della telefonia fissa. In questo senso, si può sottolineare la partnership siglata con Open Fiber. Il gestore transalpino, così come WindTre o Fastweb si affiderà proprio alla società di Enel e CDP per la disponibilità delle reti internet sul territorio italiano.

Ulteriore passo in avanti è stato fatto già all’inizio dello scorso autunno, quando Iliad ha ricevuto l’autorizzazione per operare nel settore della telefonia domestica da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Arrivati a questo punto, i clienti si chiedono solo quali siano le tempistiche e quando arriverà l’annuncio ufficiale. Il provider conta di lanciare le prime offerte per la telefonia fissa giò in estate ed in particolare nel mese di Giugno.