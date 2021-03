Vis a Vis è una serie che racchiude in sé vari generi: dal drammatico al thriller alla commedia nera. La serie è di produzione spagnola, ed è stata ideata da Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija.

La prima stagione era composta da 11 episodi, la seconda da 13, mentre terza e quarta da 8. I fan più accaniti della serie TV sperano in un rinnovo, ma purtroppo per loro non ci sarà. Anche se, come ben sappiamo, una buona notizia c’è stata, ossia uno spin-off. Il suddetto prende il nome di Vis a Vis: El Oasis. Dunque, per chi sta pensando addirittura ad una sesta stagione, è un qualcosa di quasi impossibile, visto che non ci sarà neanche la quinta.

Ivàn Escobar, a tal proposito, ha commentato in un intervista al magazine spagnolo Vertele!: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. In base a questo ragionamento, non ha gran senso produrre una quinta stagione di Vis a Vis. Ci sarà quindi una possibilità per una seconda parte dello spin-off?

Vis a Vis: ci sarà una seconda parte dello spin-off El Oasis?

Sempre Escobar, però, esclude anche che lo spin-off possa continuare, questo perché pensa che il team di produzione abbia impiegato molto impegno per concludere un viaggio ormai terminato, con un finale che ha sancito il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

A questo punto, possiamo dire con certezza che di novità all’orizzonte sia per quanto concerne la serie TV sia per lo spin-off non ce ne sono. La decisione di Escobar è stata condivisa anche dal cast, e lo stesso afferma anche: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.

La serie è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix in Italia con tutte le sue stagioni all’attivo insieme allo spin-off.