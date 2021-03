Vis a Vis è in assoluto una delle serie TV targate Netflix che, negli ultimi anni, ha riscosso il maggior successo. Ideata e realizzata dai produttori Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e Daniel Écija, la serie televisiva Spagnola si compone di ben quattro stagioni che, dal 2015 al 2019, hanno letteralmente stregato gli amanti di quest’ultima. Come ben sappiamo in passato la serie televisiva non fu rinnovata per una quinta stagione ma, al suo posto, i produttori decisero di realizzare uno spin-off davvero speciale soprannominato “Vis a Vis: El Oasis”.

A questo punto, dunque, sono in molti a chiedersi se, in futuro, i creatori di Vis a Vis decideranno di realizzare una nuova season oppure no. Prima di proseguire con le ultime novità bisogna però chiarire che, ad oggi, Vis a Vis 6 non ha senso di esistere. Alcuni mesi fa Ivan Escobar affermo quanto segue: “Avremmo potuto fare una quinta stagione conservativa con le stesse liturgie e concetti delle precedenti, ma abbiamo deciso di cambiare l’universo, i colori e lanciarci nel vuoto”. Tutto ciò lascia quindi intendere che la serie televisiva Vis a Vis termina definitivamente con la quarta stagione e che è stato preferito realizzare uno spin off piuttosto che una quinta season. Ma allora c’è speranza per El Oasis 2? Scopriamolo di seguito.

Vis a Vis El Oasis 2: ecco le ultime novità a riguardo

Nonostante negli ultimi mesi abbiamo sognato un ritorno sul piccolo schermo dei personaggi di Vis a Vis El Oasis, purtroppo pochi giorni fa è arrivata l’amara conferma: Vis a Vis El Oasis 2 non si farà. In una recente intervista Ivan Escobar ha infatti affermato quanto segue: “Crediamo che ci sia un viaggio che inizia con le prime puntate e vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale”. Secondo Escobar, di fatto, l’obiettivo è stato finalmente raggiunto con l’ultimo episodio di El Oasis.