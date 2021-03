Le promozioni di TIM sono sempre molto vantaggiose ed anche nel mese di Marzo gli abbonati potranno accedere ad una serie di iniziative con costi bassi e soglie di consumo elevate. Una delle migliori ricaricabili previste per i nuovi abbonati è la TIM Young Student Edition.

TIM, tre servizi a costo zero con la promozione da 40 Giga

Con la TIM Young Student Edition, il gestore italiano strizza gli occhi ad un pubblico particolare: quello dei più giovani. Gli abbonati riceveranno un pacchetto con 40 Giga per la navigazione internet con chiamate ed SMS illimitati verso tutti. Il costo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 11,99 euro. In via del tutto particolare, questa iniziativa di TIM non presenta costi di attivazione.

Le condizioni di attivazione per la TIM Young Student Edition sono molto semplici. In particolare modo c’è da sottolineare come questa ricaricabile sia aperta solo agli abbonati con età uguale o inferiore a 25 anni.

La TIM Young Student Edition garantisce a tutti gli abbonati anche una serie di servizi aggiuntivi. La prima occasione speciale riguarda il servizio streaming TIMmusic Platinum per sei mesi a costo zero. Al tempo stesso anche le applicazioni di streaming musicale, di chat e social garantiranno connessione senza limiti di consumo.

L’ultima occasione per i clienti di TIM che optano per tale iniziativa è dedicata a tutti gli studenti impegnati nella didattica online. Chi sceglie la Young Student Edition avrà la possibilità di accedere ad app quali Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office senza utilizzare i Giga internet standard.