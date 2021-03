Netflix sta continuando la sua serie di adattamenti ispirati gioco con una nuova serie animata CGI chiamata Resident Evil: Infinite Darkness. Anche se sappiamo del prossimo spettacolo da un po’ di tempo, dobbiamo ancora saperne di più su come sarà al di là di alcune immagini e del trailer teaser iniziale.

In un mondo ambientato pochi anni dopo gli eventi di Resident Evil 4, Capcom ha condiviso un altro nuovo sguardo al prossimo spettacolo di Resident Evil con un secondo video.

Netflix ha già anticipato la nuova serie, dicendo: “Quando i rischi biologici si scatenano, solo un paio di cacciatori di zombi veterani possono portare a termine il lavoro”, si legge nella didascalia dei social media accanto all’ancora rivelata. Netflix afferma anche che tutto sarà ambientato all’interno del canone dell’universo di Capcom e che arriverà il prossimo anno “.

La prossima serie animata si svolgerà alcuni anni dopo gli eventi di Resident Evil 4, vedendo Leon Kennedy e Claire Redfield insieme ancora una volta per affrontare una nuova epidemia. Anche se Capcom non ha confermato quando la nuova serie andrà in onda, abbiamo almeno un piccolo trailer che ci spiegherà fino a quando non verrà rivelato di più nei prossimi mesi.

Sebbene allettante, l’ultimo sguardo alla serie imminente non ha davvero offerto un’idea di ciò che verrà, ma la “serie horror con un tocco fantascientifico” sembra decisamente allettante. Anche l’animazione sembra essere la strada da percorrere con un adattamento come questo, ma solo il tempo ci dirà come se la cava questo spettacolo se accoppiato con i molti altri progetti di Netflix.