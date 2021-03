In queste ore si è iniziato a parlare insistentemente della famiglia Huawei P50. Il produttore Cinese dovrebbe lanciare i nuovi device nelle prossime settimane. Le indiscrezioni a riguardo indicano il 17 Aprile come giorno previsto per la presentazione.

La famiglia Huawei P50 potrebbe essere la prima ad vantare HarmonyOS come sistema operativo. Tuttavia, il primo render lascia intendere che il brand vuole innovare e sorprendere anche dal lato tecnico oltre che software.

In particolare, i ragazzi di Voice in collaborazione con il famoso leaker OnLeaks hanno provato ad immaginare il design di Huawei P50 Pro. Il render è basato sui modelli CAD del device, quindi fa riferimento a disegni industriali che possiamo ritenere ufficiali.

Huawei P50 Pro potrebbe rivoluzionare il design delle fotocamere

L’elemento che sorprende maggiormente in questo render è certamente la parte posteriore del device. In particolare Huawei sembra aver ridisegnato completamente la zona delle fotocamere posteriori.

Il modulo fotografico di P50 Pro abbandona la forma rettangolare per abbracciarne una ovale. All’interno di quest’area sembrano presenti due cerchi e il flash LED. Purtroppo il render non mostra in che modo sono suddivise le fotocamere, ma possiamo aspettarci quattro ottiche diverse.

Per quanto riguarda la parte frontale invece, i cambiamenti sono minimi. Il design ricorda molto quello degli altri top di gamma Huawei con i bordi del display arrotondati. Il P50 Pro sarà caratterizzato da due elementi principali, il vetro per la parte frontale e posteriore mentre il metallo sarà usato sul frame laterale.

Le dimensioni del render di Huawei P50 Pro sono di 159 x 73 x 8.6mm con uno spessore di 10.3mm nella zona delle fotocamere. Il display OLED dovrebbe avere una diagonale da 6.6 pollici con un notch tondo nella parte alta del pannello.