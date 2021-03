Tra le numerose produzioni sbarcate su Netflix negli ultimi anni, The 100 rimane una delle più seguite. La serie apocalittica, prodotta per la CW e poi arrivata sulla piattaforma di streaming, si è conclusa a ottobre dopo ben sette stagioni.

I fan hanno però ancora fame di questo show e vorrebbero vederne nuovi episodi. Ma ci sarà un’ottava stagione? Ecco quello che sappiamo.

Netflix, in arrivo nuovi episodi di The 100?

Purtroppo i desideri dei fan non saranno esauditi. The 100 termina qui e non avrà alcun proseguimento, come dichiarato dal creatore Jason Rothenberg secondo cui la chiusura della serie fosse programmata da tempo.

La decisione, a sua detta, era stata presa di comune accordo con il network al fine di chiudere in maniera coerente l’arco narrativo senza allungare inutilmente il brodo.

Ma la voglia di continuare in qualche modo c’è sempre. Lo showrunner ha ammesso che ci sono delle discussioni per un possibile spin-off e spera sempre di ricevere una chiamata dai piani alti.

A sua detta il presunto nuovo show dovrebbe includere episodi flashback per raccontare il mondo prima dell’apocalisse. Non sarà la stessa cosa di una nuova stagione, ma almeno i fan potranno riavvicinarsi al mondo di The 100.

Non ci resta che attendere e capire se verrà ufficializzato o meno.