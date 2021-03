La stagione più recente di The 100 è terminata all’inizio di ottobre su The CW, e ora i 16 episodi più recenti dello spettacolo di fantascienza sono arrivati ​​su Netflix.Questi episodi sono stati un successo con gli spettatori e la serie è attualmente al numero quattro nella classifica delle prime 10 serie dello streamer. Ciò significa che molti spettatori si sono fatti strada fino alla fine degli episodi e stanno aspettando con impazienza l’8 stagione di The 100.

Ecco tutte le novità per i fan… non piaceranno affatto

Quei telespettatori saranno molto delusi. Lo spettacolo non tornerà per la stagione 8, il che significa che i nuovi episodi su Netflix sono gli ultimi episodi in assoluto dello show di successo della CW. In effetti, The 100 è stato cancellato nell’agosto 2019, quando è stato annunciato che lo spettacolo sarebbe finito (molto opportunamente) dopo il suo 100 ° episodio.

Secondo un’intervista con il creatore dello spettacolo Jason Rothenberg e Deadline, lui ed i suoi scrittori avevano pianificato di terminare lo spettacolo dopo la settima stagione negli ultimi anni. Ha detto al sito web, “una volta che ha iniziato a sembrare come se fosse dentro per il lungo periodo, non ci sentivamo troppo fiduciosi per quel finale fino all’incirca alla fine della quinta stagione.

“È stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato una presentazione alla rete dello studio per farci scrivere di un finale, come se potessimo terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro gioco finale.”