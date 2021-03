WindTre è ancora uno dei provider più convenienti del momento. Il gestore arancione mette a disposizione dei suoi futuri clienti una tariffa molto vantaggiosa che prevede soglie di consumo mai costo ampie ed un prezzo di tutto ribasso. L’iniziativa ancora una volta dedicata a chi effettua la portabilità del numero si chiama WindTre Go Unlimited Star+.

WindTre e la nuova tariffa di Marzo con Giga no limits a meno di 10 euro

La tariffa Go Unlimited Star+ pensata dal gruppo commerciale di WindTre è senza ombra di dubbio la migliore occasione per chi vuole attivare una nuova SIM. Gli abbonati avranno a loro disposizione un pacchetto di consumi che comprende chiamate senza limiti verso tutti con la presenza di Giga infiniti per la connessione libera con linee 4G 4 4,5G.

Ancora più vantaggiosa è questa tariffa se si considera il prezzo previsto per il rinnovo mensile. Gli abbonati di WindTre dovranno corrispondere una quota mensile di 7,99 euro al mese. Il costo di rinnovo sarà integrato esclusivamente da una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Il costo una tantum sarà valido anche come costo di rilascio per la SIM.

Anche la Go Unlimited Star+ come altre promozioni di WindTre prevede condizioni precise per l’attivazione. Questa ricaricabile in prima istanza è dedicata a tutti coloro che effettueranno la portabilità del della rete da altro operatore, sia esso TIM, Vodafone o Iliad. In secondo luogo, gli utenti interessati dovranno provvedere alla richiesta di attivazione in uno degli store ufficiale di WindTre ed attendere massimo tre giorni lavorativi per l’attivazione della rete.