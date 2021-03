Ci siamo, sono arrivati i nuovi episodi. Di cosa parliamo? Della stagione 342 di Beautiful? No, ma cominciamo ad andarci vicino! Stiamo parlando dei nuovi episodi di The Walking Dead, la quale è arrivata alla sua decima stagione. Nella fattispecie, alcuni giorni fa, FOX ha messo a disposizione gli ultimi sei episodi della stagione dieci, la cui prima parte era stata già pubblicata tempo prima.

The Walking Dead, i nuovi episodi e una stagione in lavorazione

Ci sono opinioni discordanti riguardo The Walking Dead, la serie TV creata dal fumetto di Robert Kirkman. Qualcuno ha cominciato ad annoiarsi già alla stagione 2. Ricorderete che l’intera trama si basa sulla ricerca continua di Sophia, figlia di Carole. Qualcuno ha perso interesse alla quarta stagione, quando ormai, superato anche il Governatore, la serie ha iniziato ad essere piuttosto ripetitiva. I più determinati hanno aspettato l’arrivo di Negan e ancora di domandano in che modo si potrà sviluppare la trama, soprattutto con l’assenza di Rick.

Ad ogni modo, il difetto più grande di questa serie, è che si tratta di una storia di zombie in cui troppo spesso questi ultimi vengono dimenticati. Le dinamiche umane che si sviluppano tra i protagonisti, talvolta prendono forse troppo il sopravvento, trascinandosi a oltranza. Chi ha letto il fumetto lo sa bene, molte scelte fatte dagli sceneggiatori della serie TV, sono altamente discutibili. Basti pensare a Shane (ve lo ricordate?), il quale impiega una intera stagione a morire, mentre nella serie a fumetti è sufficiente un volume.

Inoltre The Walking Dead, si trascina dietro una pesante retorica di fondo, in cui i personaggi spesso si perdono in dei monologhi tali da contraddistinguere negativamente questa serie. Ma i gusti sono gusti, e questa serie non sembra avere la minima intenzione di mollare. Malgrado infatti non si sappia quando arriverà, è stata già confermata la stagione 11, per la gioia di coloro che questa serie la amano.