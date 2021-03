Expert sfida tutta la concorrenza della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale unica nel proprio genere, al cui interno si possono scovare occasioni da non perdere, e prezzi molto più bassi del normale, o di quanto effettivamente sperato.

Il volantino riparte cercando di raggiungere il maggior numero di utenti possibili in Italia, per questo motivo ha deciso di attivarlo ovunque sul territorio, ed anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per un acquisto dal divano di casa, devono comunque sapere che è prevista la spedizione al domicilio per ogni ordine, ma a pagamento (non sarà mai gratuita, se non in rari casi). La rateizzazione senza interessi, alias Tasso Zero, potrà essere richiesta al superamento dei 199 euro di spesa.

Expert: queste sono le offerte da non perdere

Le offerte che gli utenti non dovrebbero perdere di vista, partono dalla fascia alta degli smartphone, e toccano Samsung Galaxy Note 20, in vendita a 699 euro, passando anche per l’ultimo nuovissimo Xiaomi Mi 11 proposto a 899 euro (senza dimenticarsi del Galaxy S21 da 879 euro).

La fascia media, invece, è rappresentata da un grandissimo numero di prodotti in promozione, tra cui possiamo trovare Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A20s, Oppo A73, Motorola Moto E7, Vivo Y70, Vivo Y11s, Huawei Y6p, Realme 7, Huawei P Smart 2021 o Motorola G10.

Questi sono solamente piccoli esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Expert, i dettagli della promozione sono disponibili direttamente nel nostro articolo.