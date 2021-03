Esselunga propone al pubblico italiano un volantino al cui interno si trova un’offerta veramente incredibile e ricchissima, il cliente ha la possibilità di accedere addirittura ad uno smartphone da soli 99 euro, con possibilità di acquisto in tutti i punti vendita in Italia.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile esclusivamente presso i negozi dislocati per il territorio nazionale, ciò sta a significare che non sarà possibile godere degli stessi identici sconti online sul sito ufficiale o altrove. La validità della campagna è fissata al 17 marzo 2021, tuttavia le scorte sono limitate e potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: queste occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Le occasioni del volantino Esselunga sono assolutamente incredibili, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad uno smartphone a soli 99 euro, chiaramente non è un top di gamma, ma viene proposto ad un prezzo mai visto. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9AT, il modello da poco lanciato sul mercato italiano, in vendita in versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Scorrendo la scheda tecnica notiamo la presenza di un display IPS LCD da 6.53 pollici, con al suo fianco 2GB di RAM ed un processore octa-core che garantisce complessivamente discrete prestazioni generali. Il punto forte riguarda la batteria, individuata in un componente da ben 5000mAh, senza dimenticare il comparto fotografico rappresentato da un sensore principale da 13 megapixel.

Prima di recarvi in negozio, potrete scoprire il prodotto direttamente nelle pagine che potete trovare sul sito ufficiale.