In occasione di questa nuova settimana del mese di Marzo 2021, WindTre continuerà a rendere disponibile il proprio programma di di fidelizzazione WinDay.

Per chi ancora non lo conoscesse, WinDay è il programma fedeltà gratuito che offre ai clienti WindTre aderenti, sconti e regali di vario genere ogni giorno della settimana. In passato veniva proposto dall’ex brand Wind. Scopriamo ora i premi della settimana appena iniziata.

WindTre: ecco i premi WinDay della settimana

Il premio previsto per questo WinLunedì, ovvero ieri, consiste in 18 mesi di abbonamento gratuito ad una rivista digitale Mondadori a scelta del cliente, tra Donna Moderna (78 numeri), Grazia (75 numeri) e Icon (14 numeri). Inoltre per celebrare la Festa della Donna, come anticipato inizialmente, il brand unico arancione ha deciso di offrire la possibilità di attivare la promozione 100 Giga xTe Special Week da utilizzare per 7 giorni a 3.99 euro una tantum.

Oggi, Martedì 9 Marzo 2021, si terrà il tradizionale MUSIC QUIZ, che consente di vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura indovinando tutte le canzoni. Il Mercoledì 10 Marzo 2021, sarà invece la volta del concorso a premi WinMercoledì, in modalità Instant Win, che per l’occasione metterà in palio 3 premi consistenti in 1 monopattino elettrico DOC Twelve più casco Nilox, ciascuno.

Il Giovedì 11 Marzo 2021 sarà invece il giorno del doppio concorso. Dalle ore 08:00 alle 23:59, all’interno della sezione dedicata dell’app ufficiale WindTre saranno infatti accessibili i due concorsi a quiz denominati WinQuiz e Giga Quiz. Il Venerdì si potrà fare shopping all’interno dell’e-commerce di WinDay, che mette a disposizione diversi prodotti di vario genere a prezzo scontato rispetto a quello di listino e con spedizione gratuita.

Infine, per il weekend intercorrente tra Venerdì 12 a Domenica 14 Marzo 2021, per mezzo di “WinCinema in streaming a casa tua”, i clienti WindTre iscritti a WinDay avranno modo di guardare un film gratuito in streaming, selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI. Cosa aspettate? andate a curiosare l’applicazione o il sito ufficiale dell’operatore.