Anche nel mese di Marzo Sky non fa mancare il suo sostegno ai clienti più fedeli. La piattaforma satellitare, come suo solito, non soltanto premia i nuovi abbonati che attivano un piano per la pay tv ma anche tutti coloro che nel corso di questi ultimi mesi non hanno effettuato la disdetta del contratto. Per i prossimi giorni, i clienti potranno sfruttare ben tre offerte.

Sky, le promozioni da non perdere nel mese di Marzo

La prima offerta che Sky ha pensato per tutti i suoi clienti è relativa al nuovo provider Sky WiFi. Gli abbonati che hanno un piano attivo per la tv satellitare ora hanno anche l’occasione di associare un ticket per la telefonia fissa. I clienti con un ticket attivo da almeno un anno potranno beneficiare di tre mesi a costo zero per le offerte Fibra ottica. Avranno ben sei mesi di Fibra ottica a costo zero tutti quei clienti che hanno un abbonamento attivo da almeno sei anni.

La seconda offerta è invece relativa al nuovo decoder Sky Q. Il dispositivo di nuova generazione sarà disponibile al prezzo scontato di 29 euro. La riduzione rispetto ai costi di listino è netta: ben 70 euro.

La promozione finale che Sky ha pensato per tutti i suoi fedeli abbonati è quella relativa al nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Il ticket garantisce la possibilità di associare all’abbonamento satellitare anche un account Netflix. Il primo mese di questo pacchetto sarò gratis. La promozione sarà disponibile per tutti gli abbonati con piano attivo da almeno un anno.