OnePlus è pronto per svelare la sua prossima serie OnePlus 9 alla fine di questo mese. Anche se sembra che non ci sia più nulla all’immaginazione dopo diversi leak, continuano ad arrivare nuovi dettagli. L’ultimo aggiornamento arriva dal CEO di OnePlus Pete Lau; egli ha ufficialmente confermato che la serie OnePlus 9 verrà spedita con un caricabatterie nella confezione.

In un recente commento sui forum della community di OnePlus, Lau ha rivelato che la serie OnePlus 9 non seguirà le orme dei suoi concorrenti ed includerá un caricabatterie all’interno della confezione. “Non ti preoccupare. Abbiamo il caricabatterie all’interno della confezione “, ha detto Pete rispondendo alla preoccupazione di un membro del forum di OnePlus.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro saranno presentati il 23 marzo

Sebbene le voci finora abbiano affermato all’unanimità che la serie OnePlus 9 sarebbe arrivata con un caricabatterie all’interno della confezione, una conferma ufficiale da parte dell’azienda stessa è sempre piacevole. Apple e Samsung, come ormai saprete, non offrono più un caricabatterie nella confezione per i rispettivi device. Anche Xiaomi non offre un caricabatterie nella confezione del Mi 11 in Cina, al contrario della versione europea.

Per quanto riguarda ciò che ci aspettiamo da OnePlus al suo evento di lancio, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro saranno sicuramente presentati e potremmo anche vedere un terzo dispositivo sotto forma di OnePlus 9R. OnePlus 9 standard dovrebbe includere un display Full HD + AMOLED da 6,55 pollici piatto con uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Potrebbe utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria UFS 3.1 e due fotocamere da 48 MP insieme a un terzo sensore non specificato.

Si dice invece che OnePlus 9 Pro, d’altra parte, sia dotato di un display AMOLED LTPO curvo da 6,7 ​​pollici con risoluzione Quad HD + e una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz. All’interno, dovrebbe presentare lo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 888, ma presumibilmente con più RAM e spazio di archiviazione. Inoltre, OnePlus ha anche stretto una partnership con la leggenda svedese delle fotocamere Hasselblad per ottimizzare il sistema di fotocamere della serie OnePlus 9.

Non si sa molto del presunto OnePlus 9R, ma si ritiene che contenga il chipset Qualcomm Snapdragon 870 e dovrebbe essere il più economico tra i tre. Con il lancio ufficiale che avrà luogo il 23 marzo, non dovremo aspettare troppo a lungo per saperne di più sulla nuova serie.