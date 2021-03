Nel palinsesto offerto da Netflix, uno dei contenuti certamente più amati dalla community è senza ombra di dubbio Lucifer, la saga dedicata al diavolo in vacanza a Los Angeles ha infatti conquistato tutti, diventando in poco tempo uno tra i contenuti più richiesti, cosa che negli anni ha portato al rilascio di varie stagioni.

Lo scorso 21 Agosto ha esordito la quinta stagione, di cui Netflix ha rilasciato la prima parte composta da 8 episodi e che ora, noi tutti aspettiamo si concluda con la seconda parte composta da altrettanto otto episodi, il cui arrivo, previsto decisamente in anticipo, è stato ritardato all’improvviso dalla pandemia di coronavirus che ha sconvolto tutto il globo, il patogeno ha infatti obbligato il blocco delle riprese per motivi di sicurezza.

Cosa sappiamo ora ?

Riguardo l’arrivo della quinta stagione parte seconda in realtà sappiamo ben poco, il congestionamento degli sviluppi causato dalla pandemia è stato davvero considerevole, tanto da non consentire di fare una stima, il massimo che possiamo fare è avanzare delle ipotesi in base al modus operandi di Netflix con altri contenuti organizzati in modo simile.

Se prendiamo in considerazione ad esempio le stagioni finali di Le Ragazze del Centralino e Bojack Horseman, notiamo che per la prima, sono trascorsi cinque mesi tra il rilascio di una e dell’altra parte mentre per la seconda addirittura solo 3, da ciò possiamo evincere come non dovrebbe mancare molto, visto soprattutto l’inizio imminente delle riprese della sesta stagione, la lunga attesa è sostanzialmente legata al covid che ha scombussolato tutta la roadmap.