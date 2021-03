Le offerte Iliad mese dopo mese diventano più vantaggiose. L’ultima grande novità del provider francese è la promozione Flash 100. I clienti che sottoscrivono questa tariffa avranno un pacchetti illimitato che prevede chiamate senza limiti verso tutti più SMS infiniti e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di soli 9,99 euro.

Iliad, la nuova offerta da 100 Giga non disponibile per i vecchi clienti

Ci sono due note da segnalare per la Flash 100. Questa ricaricabile, cosa molto positiva, prevede già la connessione 5G inclusa nel prezzo. L’altro aspetto però è negativo: la promozione infatti non può essere attivata da chi ha già sottoscritto una rete con Iliad. Ancora oggi, infatti, il provider non garantisce ai suoi clienti la possibilità di effettuare il cambio tariffa.

Su questo fronte, le regole di Iliad continuano ad essere molto chiara. Chi attiva una ricaricabile con l’operatore francese accetta la corrispondenza unica che si crea tra la ricaricabile ed una scheda SIM. Sulla base di questo disegno, tutti coloro che hanno attivato nelle settimane passate promozione come Giga 50 o Giga 40, ad oggi non possono passare alla più conveniente Flash 100.

Tale politica commerciale mostra tutti gli svantaggi soprattutto per quegli abbonati di Iliad che hanno attivato una ricaricabile in passato. L’unico metodo per attivare la Flash 100 per i già clienti è molto meccanico. Gli utenti dovranno infatti provvedere all’attivazione di una nuova ricaricabile. Chi attiva una nuova ricaricabile deve però acquistare una SIM inedita con conseguente nuovo numero di telefono per la rete mobile.