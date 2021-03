Il nuovo volantino Comet è davvero super e nasconde al proprio interno una serie di offerte da non perdere assolutamente di vista per risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, sia esso in negozio che direttamente sul sito ufficiale.

Se volete approfittare degli ottimi prezzi pensati da Comet, dovete sapere che sono attivi ovunque in Italia, senza limitazioni o distinzioni particolari, fino al 18 marzo 2021. Nel caso in cui, invece, vi voleste affidare all’e-commerce, è prevista la spedizione gratuita a domicilio per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Comet: quali sono le offerte più interessanti

Le offerte più allettanti del volantino Comet partono dai dispositivi Apple, qui è possibile trovare un iPhone 11, in vendita a soli 699 euro, passando anche per i più costosi iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, i cui prezzi effettivi oscillano tra 819 e 1369 euro.

Molto più interessanti sono le proposte legate alla fascia media del mercato della telefonia mobile, qui possiamo scovare buone offerte, quali sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Moto G10, Oppo A73, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi Note 9T, Huawei Y6p, LG K42, Oppo A15, Samsung Galaxy A20e o similari.

Gli sconti racchiusi all’interno della campagna promozionale di Comet non finiscono qui, per approfittare di ogni singola offerta del volantino dovete aprire le pagine sottostanti, in questo modo scoprirete i vari prezzi di vendita dei prodotti delle più disparate categorie merceologiche, per poi decidere se completare oppure no l’acquisto.